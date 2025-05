Virgínia Fonseca perde paciência e troca farpa com senadora em CPI das Bets

Mais tarde, Virgínia agradeceu a forma como foi tratada na seção e admitiu ter passado do ponto com Thronicke. "Tenho que agradecer a todos. Me senti super acolhida, super respeitada. No final, dei um leve estressezinho com a Soraya, mas depois conversamos no off e pedi desculpa para ela. É normal ficar um pouco exaltada nessas situações. Foi a primeira vez [depondo numa CPI], espero que seja também a última", afirmou ela, em vídeo publicado nos stories de seu Instagram.