Luana Piovani alfineta Virginia na CPI: 'Que o karma inunde a vida dela'

Não estou fazendo nada fora da lei [...] Se realmente faz tão mal para a população, então proíbe tudo. Eu nunca aceitei fazer publicidade para casas de apostas que não estão regulamentadas. Virginia

Influenciadora agradeceu a oportunidade de esclarecer dúvidas dos senadores Imagem: Gabriela Biló/Folhapress

Ela negou a existência da "cláusula da desgraça" em contratos com plataformas de jogos. De acordo com reportagem da Revista Piauí, que foi publicada em janeiro, um contrato da famosa com a Esporte da Sorte estabelecia o pagamento adicional de 30% do valor perdido pelos usuários em apostas.