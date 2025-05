Bel Kutner pede apoio a petição pró-regulamentação de cannabis medicinal

A mãe afirma que o quadro de saúde do jovem melhorou muito desde que ele começou a usar canabidiol no tratamento. "O primeiro momento foi quando ele era um bebê e tinha epilepsia de difícil controle. Foram muitos anos nessa luta. Só na adolescência que nós conseguimos controlar as crises [de epilepsia] com o auxílio do canabidiol, que entrou nas nossas vidas e fez uma diferença brutal", declarou Kutner, em entrevista recente à revista Quem.