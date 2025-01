Viviane Araújo diz por que não participou do doc de Belo: 'Não tem sentido'

Viviane Araújo, 49, esteve no centro dos holofotes no fim de 2024 pela decisão de não participar do documentário de Belo, 50. A atriz viveu um intenso relacionamento com o cantor nos anos 2000 e o término da envolvimento é tema de curiosidade até os dias atuais.

Por que Viviane não participou do doc?

Artista optou em não compartilhar sua experiência de vida no documentário "Belo: Perto Demais da Luz" por entender que não há necessidade de revisitar o passado. "Pra mim hoje não faz sentido. Não to negando o passado e minha história, mas é uma coisa que tá no passado e hoje não faz parte da minha vida…", disse ela, ao Portal Leo Dias.