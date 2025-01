Uma das séries de suspense mais adoradas vai deixar a Netflix esse mês

"Como Defender Um Assassino", série estrelada por Viola Davis, deixará o catálogo da Netflix no fim de janeiro.

O que vai acontecer

Lançada em 2014, "Como Defender Um Assassino" (em inglês "How To Get Away With Murder") tem seis temporadas. Todas elas serão retiradas da Netflix.

O último dia para conferir a série protagonizada pela vencedora do Oscar (2016) Viola Davis é o próximo 31 de janeiro. A plataforma publicou um aviso nas redes sociais. "Como avisamos anteriormente em outubro, "Como Defender um Assassino" será removido do catálogo em 1º de fevereiro".