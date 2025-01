Quem é a ex-atriz mirim da Globo que se casou com namorada nos EUA

Em seu Linkedin, Nauhana Costa elenca suas experiências como atriz, mas exalta sua formação em museologia pela Faculdade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Os últimos trabalhos da ex-artista mirim foram na área de mídias digitais.

Nauhana Costa em 'Cordel Encantado' e 'Caminho das Índias' Imagem: Reprodução/Globo

Recentemente, Nauhana publicou que se casou com Ashley, sua namorada norte-americana, em Boston, nos EUA. Ela fez registros com a amada e também com amigos após a cerimônia.

Nauhana e Ashley estavam vestidas de noiva e usavam véu. Na legenda da postagem, a ex-atriz revelou que as duas adotaram uma cachorrinha para completar a família.

Botei um bambolê no dedo com a minha de fé. Comemoramos com nossos amigos, tornando ainda mais especial, e adotamos nossa filha de quatro patas. Casei, p*. Feliz 2025. Nauhana Costa, Instagram