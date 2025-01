Basílio vai morrer em 'Garota do Momento'? Atentado cruel movimenta a trama

A vida de Basílio (Cauê Campos) vai correr perigo a partir do momento em que Maristela (Lília Cabral) descobre que ele sabe que Beatriz (Duda Santos) é a filha biológica de Clarice (Carol Castro).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Maristela e Juliano (Fábio Assunção) descobrirão que Beatriz é a verdadeira filha de Clarice. Quem contará a bomba para os dois é Zélia (Letícia Colin), que está engajada em descobrir informações sobre o passado da falsa irmã.