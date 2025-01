Silvero Pereira entra em 'Garota do Momento' para viver homem gay com filho

Silvero Pereira entra nos próximos capítulos da novela "Garota do Momento" (Globo) para viver Érico. Splash tem as primeiras fotos do novo personagem em primeira mão.

Quem é Erico em 'Garota do Momento'?

O personagem de Silvero Pereira é pai de Carlito (Caio Cabral). Érico foi casado com Marlene (Ana Flávia Cavalcanti) no passado e ela engravidou.