Mansão de John Lennon comprada por brasileiro é destruída por incêndios

Uma das mansões que pertenceram a John Lennon (1940-1980) foi destruída pelo fogo em Los Angeles, nos Estados Unidos.

O que aconteceu

O imóvel foi comprado, em 2021, por cerca de R$ 25 milhões pelo brasileiro Lucas Castellani, 27. A propriedade fica em Mulholland Drive, no sul da Califórnia, numa região de montanha.

Até o momento, nesta região, o incêndio ainda não havia causado grandes transtornos. Porém, Lucas e um amigo que mora com ele foram alertados para que deixassem a residência quanto antes, na manhã da última quarta-feira (8). "Tava na casa de manhã, e daí a gente começou a receber alerta para sair, evacuar, porque o fogo estava vindo em direção à nossa casa. E, aí, a gente começou a arrumar as coisas, eu e Jonatas (um amigo), e foi para casa de um amigo. E depois pegou carona no avião de outro amigo para Aspen, porque a qualidade do ar estava muito ruim, muito difícil de respirar. Já não dava para ficar na cidade mais", relata Castellani.