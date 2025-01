Jamie Lee Curtis recria com Jimmy Fallon cena icônica do filme 'Perfeição'

Jamie Lee Curtis, 66, recriou a cena icônica de dança de seu filme "Perfeição" (1985) em participação recente no programa The Tonight Show (NBC).

O que aconteceu

A atriz refez, ao lado do apresentador Jimmy Fallon, 50, a sequência em que trocava olhares com John Travolta, 70, durante uma performance de baile na academia. O humorista usou, inclusive, uma peruca que lembrava o personagem de Travolta no longa oitentista.

Antes de 'soltar o passo' no vídeo, Fallon admitiu para a estrela que é fã do trabalho dela na obra original. "Você dançou em muitos dos seus filmes. Minha cena favorita de você dançando foi com John Travolta no filme 'Perfeição'."