Grávida, Kelly Piquet faz viagem pela neve com Max Verstappen

Kelly Piquet, 35, exibiu registros de sua viagem pela neve com o noivo, o piloto de Fórmula 1 Max Verstappen, 27.

O que aconteceu

Nesta quinta-feira (9), a modelo compartilhou, no feed de seu perfil do Instagram, registros de momentos especiais com Verstappen. O casal está à espera do primeiro filho, que ainda não teve o sexo revelado.

Kelly posou ao lado da família, na companhia da filha, Penélope, 5, do antigo relacionamento com o piloto russo Daniil Kvyat. Além de mostrar um dia de esqui, a influenciadora exibiu a barriga da gestação.