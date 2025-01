Grande maldade de Miranda marca capítulo de 'Volta por Cima'

No capítulo desta quinta-feira (9) de "Volta por Cima" (Globo), Miranda (Gabriela Dias) incentiva Nando (João Gabriel D'Aleluia) a continuar usando os anabolizantes.

Miranda (Gabriela Dias) e Nando (João Gabriel D'Aleluia) em 'Volta por Cima' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Jô pede segredo a Roxelle. Joyce e Gigi tentam ouvir a conversa entre Belisa e Sebastian. Gerson leva Yuki, e Rique fica apavorado. Roxelle implora que Madalena se afaste de Cacá. Rodolfo e Marco se surpreendem com a presença de Yuki. Edson descobre que Jão conseguiu um novo emprego. Joyce conhece a casa de Doralice. Rique conta para Rosana sobre Yuki. Sem querer, Madalena comenta com Joyce sobre o erro de Osmar. Violeta afirma a Marco que não entregará uma de suas áreas para Gerson. Rosana revela para Silvia o que aconteceu com Yuki. Joyce pergunta para Osmar o que ele tirou de sua família. Edson pede para Jão voltar a trabalhar na Viação Formosa.