SBT demite jornalista com câncer: 'Mudança é gritante após morte de Silvio'

Splash teve acesso ao laudo médico da profissional, que está com adenocarcinoma de pulmão em estágio 4. A doença se espalhou para o cérebro. "Esse remédio conseguiu, no meu caso, segurar bem a doença. Eles [os tumores] estão lá, a imagem mostra, mas eles não cresceram. No cérebro não pode crescer nada", contou à reportagem.

Demissões

Segundo a jornalista, as demissões começaram com a chegada de Leandro Cipoloni, agora diretor nacional de jornalismo. "Ele chegou uma semana antes do Natal. A pessoa que ele colocou ia chamando cada um, dizendo que é uma questão de reestruturação e que eles precisavam desligar a gente".

Ela diz que a demissão foi uma surpresa. "Graças ao convênio do SBT, eu me trato em hospital de ponta. Quando fui chamada para ser cortada, eu falei: 'Vocês não vão me propor nenhum acordo? Como é que faz? Porque eu estou em tratamento'. Eu falei para eles: 'Me deixem só com o convênio, não paga a rescisão, eu dou um jeito de trabalhar com outra coisa'. Na hora você fica desesperado".

Todo mundo sabe a luta que é [lidar com o câncer]. Tem dia que você passa mal, tem dia que você não consegue trabalhar. Mas, desde que eu estou com esse remédio forte, eu não fiz nenhuma burrada. Então foi um susto. Não tem nenhum produtor que entenda de política como eu entendo na Redação.

A profissional contou que um dos argumentos usados foi de que ela não adquiriu o câncer devido ao SBT. Agora, ela tem o tratamento garantido por seis meses. "Depois eu faço o quê? Porque eu não sei se vou estar trabalhando. Não é simples".