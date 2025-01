SAG Awards anuncia indicados hoje; quais as chances do Brasil?

O SAG é conhecido por ser menos internacionalizado que outros prêmios. Segundo a revista Hollywood Reporter, o corpo de votantes é baseado nos Estados Unidos: são sorteadas 2.500 pessoas dentre os 160 mil membros do sindicato. Para ser membro do sindicato, um ator precisa ter sido contratado nos EUA ou por um sindicato estrangeiro afiliado ao SAG-AFTRA. No caso do Globo de Ouro, por exemplo, o corpo de votantes é composto por representantes de diversos países —25 deles são brasileiros.

Indicados ao SAG serão divulgados às 12h30 desta quarta-feira (8) no horário de Brasília. O plano original era que o anúncio fosse feito num evento em Los Angeles e transmitido pelo YouTube da Netflix. No entanto, devido aos incêndios que afetam a região, o evento foi cancelado e a lista será divulgada pelo site do prêmio. A cerimônia de entrega dos prêmios está marcada para o dia 23 de fevereiro, e será transmitida na plataforma de streaming.