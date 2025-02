Último prêmio antes do Oscar, SAG aperta as chances de Fernanda Torres

As categorias coadjuvantes de atuação ficaram mais definidas. Kieran Culkin, de "A Verdadeira Dor", se consagrou no lado dos homens, enquanto Zoë Saldaña, de "Emilia Perez", levou mais uma vez o prêmio na disputa entre as mulheres. Nesse caso, o Oscar deve seguir sem grandes surpresas.

Já as categorias principais de atuação ficaram mais disputadas, e Demi Moore se firma como ameaça para Fernanda Torres. Se antes a brasileira de "Ainda Estou Aqui" batia cabeças com Mikey Madison, do queridinho "Anora", agora há provas de que outra concorrente ganhou força: Demi Moore, que leva mais um prêmio de atuação por "A Substância", depois de ter embolsado um Globo de Ouro e um troféu do Critics Choice Awards.

Fernanda Torres e "Ainda Estou Aqui" não concorreram ao prêmio. A atriz brasileira ficou de fora das indicações, mas a cerimônia mereceu atenção para ver o desempenho da acirrada competição enfrentada pela brasileira.

Da mesma forma, Timothèe Chalamet ameaça a boa onda de Adrien Brody. Premiado por sua performance como Bob Dylan na cinebiografia, o jovem pode ter ganho o carinho dos votantes do Oscar na reta final da votação, ameaçando a excelente maré de boa sorte do protagonista de "O Brutalista".

Desce "Emilia Pérez", sobe "Conclave". O divisivo filme francês, envolto em polêmicas da atriz principal, diretor, temática e abordagem, começou muito forte mas lentamente foi perdendo o fôlego na temporada de premiações. Na contramão, o drama de padres fofoqueiros teve um sopro tardio de vida, inclusive saindo com o grande troféu da noite, pelo melhor elenco. Resta ver como isso se traduzirá no Oscar.

Enfim, nada de novo na televisão, com os mesmos vitoriosos de sempre. "Xógum: A Gloriosa Saga do Japão" fez a limpa em todas as quatro categorias que foi indicada, assim como "Bebê Rena", "Only Murders in the Building" e "Hacks" saíram premiadas mais uma vez, sem nenhuma surpresa ou a intensa competitividade que a temporada de premiações apresenta no lado do cinema.