SAG Awards: Jane Fonda pede empatia e união nos tempos atuais

O momento fez com que o público do SAG Awards 2025 ovacionassem a atriz, onde ela frisou a importância da comunidade e também da união entre as pessoas. "Eu acredito nos sindicatos. Eles nos apoiam, faz com que nos unimos e nos dão poder. Comunidade significa poder, e isso é muito importante, principalmente no momento onde o poder dos trabalhadores está sendo atacado e a comunidade segue sendo oprimida."

Ainda durante sua fala, a atriz elogiou a atuação de Sebastian Stan em "O Aprendiz", onde o ator interpreta Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos. O filme foi duramente criticado por Trump, que o chamou de mentiroso e pediu para que seus eleitores que não assistissem ao longa.

O SAG Awards acontece neste domingo, 23, com transmissão exclusiva da Netflix, a partir das 21h (horário de Brasília).