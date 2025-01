Tristeza! Não cabe tanta gente no camarote do BBB 25

Esta é a newsletter Splash TV. Inscreva-se gratuitamente para receber no seu email. Conheça as demais newsletters do UOL. São dezenas de opções sobre os mais variados assuntos para a sua escolha.

Até que demorou, mas elas chegaram com força total nessa reta final dos preparativos para a estreia do BBB 25: as listas de possíveis participantes do camarote.

Virou um esporte nacional tentar adivinhar quem estará confinado no reality show mais querido do país. E o fato é que a realidade nem sempre consegue chegar ao mesmo patamar de delírio de algumas especulações.