BBB 25 deixa sensação de vazio muito grande: 'Não aconteceu nada'

O BBB 25 está caminhando para o seu fim nesta terça-feira (22), com uma edição que não convenceu o público —e nem os apresentadores do Central Splash. Na edição de hoje do programa original do UOL, Bárbara Saryne e Chico Barney analisam o saldo final do reality show da Globo.

Chico acredita que toda a edição do programa, que foi pautada por falta de histórias interessantes e um elenco pouco carismático, fizeram do BBB 25 muito esquisito. Dantinhas, convidado do Central, concorda e vai além.