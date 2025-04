Chance de virada? Parcial UOL mostra se final do BBB 25 será disputada

Guilherme, João Pedro e Renata são os finalistas do BBB 25 (Globo) e um deles será coroado o grande vencedor do programa hoje à noite. Uma enquete UOL mede a preferência do público.

O que diz a enquete UOL

Renata continua como favorita para ser a campeã do programa, descolada dos seus concorrentes e subindo seus números. Na nova parcial feita às 22h, ela aparece com 60,78% dos votos.