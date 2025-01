Post Malone dá gorjeta de US$ 20 mil a barman no Natal: 'Mudou minha vida'

Ela pretende usar o dinheiro para pôr as contas em dia e investir em um negócio próprio. "Isso [gorjeta de Malone] me colocou em uma posição de pelo menos conseguir um jeito de ir e voltar do trabalho, pagar o aluguel e economizar um pouco. Estou tentando economizar para começar um negócio, para não ter que continuar trabalhando em dois empregos e poder passar mais tempo com minha filha."

O cantor teve essa nobre atitude apenas um dia antes de fazer uma aparição-surpresa no show de Beyoncé, 43, no intervalo da NFL. O evento aconteceu no dia do Natal, com transmissão em tempo real pela Netflix.