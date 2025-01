Elenco de 'Tapas & Beijos' celebra prêmio internacional de Fernanda Torres

Vários atores de "Tapas e Beijos" (Globo) celebraram nas redes sociais a premiação de Fernanda Torres, 59, no Globo de Ouro. Ela estrelou a sitcom entre 2011 e 2015, na pele de Fátima.

O que aconteceu

A xará Fernanda de Freitas, 44 que viveu Flávia no humorístico, foi uma das mais comovidas ao homenagear a ex-colega. "Nanda, que emoção! Eu não consigo parar de chorar... Te amo! Parabéns mil vezes!", declarou ela, ao compartilhar no Instagram o vídeo do momento em que a vitória de Torres é anunciada.

Otávio Müller, 59, também festejou o reconhecimento internacional da filha de Fernanda Montenegro. "Aos profissionais de cinema do Brasil e aos atores brasileiros, vocês merecem! Nanda, você arrasa!", enalteceu o intérprete de Djalma, nos stories de seu Instagram.