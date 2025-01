Influencer com câncer, Isabel Veloso tem alta, mas bebê segue internado

Lucas Borbas, marido de Isabel Veloso, influenciadora que faz tratamento contra câncer, avisou que a esposa está em casa, mas o filho Arthur segue internado.

O que aconteceu

Parto foi prematuro, mas planejado. Isabel deu à luz no domingo (29), com 32 semanas de gestação. O parto prematuro foi planejado por causa da evolução do câncer da influenciadora.

Foto do pé do bebê. Na terça (31), Lucas postou uma foto de pé do filho e escreveu agradecendo. "2024 termina com o maior presente que poderíamos receber: a vida. Nosso filho nasceu, e junto com ele, renasceu nossa esperança, nosso propósito e nossa fé."