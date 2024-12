Gisele Bündchen: da suspeita ao barrigão, veja os flagras da modelo grávida

No mesmo mês, no entanto, Gisele postou fotos que seguraram os rumores. Ela compartilhou cliques de uma viagem aos Lençóis Maranhenses em que aparece com a barriga chapada de sempre. Em setembro, ela postou novamente as fotos dessa viagem, evitando cliques da barriga nas redes sociais.

Gisele Bündchen mostra fotos das férias nos Lençóis Maranhenses Imagem: Reprodução/Instagram

No fim de outubro, a revista People divulgou a gravidez. "Gisele e Joaquim estão felizes com esse novo capítulo de suas vidas e ansiosos para criarem um ambiente pacífico e amoroso para toda a família", disse à revista uma fonte próxima da modelo. Segundo o TMZ, Gisele já estaria no segundo trimestre da gestação.

Tom Brady teria ficado "atordoado" com a notícia. Segundo o Daily Mail, ela contou primeiro aos filhos e depois ao ex. Enquanto as crianças ficaram felizes, o jogador ficou chocado: "Tom sabia que as coisas eram sérias entre Gisele e Joaquim, mas ele nunca imaginou que eles teriam um filho juntos", disse uma fonte ao Page Six.

Em novembro, ela exibiu a barriguinha saliente num evento. Ela participou de um baile beneficente da Lotus House, um abrigo para mulheres e crianças vulneráveis. O look escolhido para a ocasião foi um vestido preto e justo: