Gisele, Brunna, Lexa: as famosas que terão bebês em 2025

A cegonha vai chegar em 2025 para várias famosas. Confira quem —até o momento— vai ter bebê em 2025.

Bruna Biancardi

Neymar, Bruna Biancardi e filha Mavie Imagem: Instagram/BrunaBiancardi

A influenciadora, de 30 anos, anunciou no finalzinho do ano que espera a segunda filha com o jogador de futebol Neymar Jr., 32. Ela já é mãe de Mavie, 1. Neymar também é pai de Helena, e de de Davi Lucca, 13.

Gisele Bündchen