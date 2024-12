Letal e oculto: como age o monóxido de carbono, que pode ter matado atriz

Como prevenir a intoxicação por monóxido de carbono?

Instalação de detectores de monóxido de carbono e manutenção regular de equipamentos domésticos podem evitar problemas. Assim como detectores de fumaça, detectores de CO alertam moradores sobre níveis perigosos do gás, evitando uma intoxicação.

É importante evitar geradores em ambientes internos e se atentar à ventilação adequada de ambientes. Geradores a gasolina não devem ser operados em ambientes fechados. Além disso, é importante garantir que os aparelhos a gás sejam instalados corretamente com ventilação adequada que permita a dissipação segura do gás.

O que aconteceu

Haddon foi encontrada morta pela polícia na casa do genro, o também ator Marc Blucas. Ela estava no segundo andar da casa. No primeiro andar, o pai de Marc, Walter, foi encontrado desmaiado. Outros familiares que estavam na propriedade não foram afetados pelo vazamento. As informações são da revista People.

A polícia encontrou um tubo defeituoso no sistema de aquecimento a gás da casa, que teria causado o vazamento de monóxido de carbono. A investigação ainda não foi concluída.