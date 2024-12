Beyoncé ficará ao lado de Jay-Z em acusação de estupro, diz site

Beyoncé, 43, ficará ao lado do marido, Jay-Z, 55, no processo em que o rapper é acusado de ter estuprado uma garota de 13 anos numa festa com P. Diddy em 2000.

O que aconteceu

De acordo com o Daily Mail, Beyoncé ficou "chateada e preocupada", mas "não há nada que ela possa fazer, exceto apoiar seu homem". A justiça negou o arquivamento do processo.

Fonte do jornal diz que a cantora acredita "1000%" no marido. "Ela acredita 1.000 por cento nele. Mas é muito estressante lidar com isso, não só porque tudo é tão público, mas como mãe de uma filha com idade semelhante à da acusadora na época, é de partir o coração."