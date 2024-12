Ney Latorraca trocou Globo por SBT, onde aparecia pelado em novela

O ator Ney Latorraca, que morreu nesta quinta-feira (26), aos 80 anos, trocou a Globo pelo SBT na década de 90, onde aparecia correndo sem roupas pelas ruas, escandalizando as senhoras conservadoras.

O que aconteceu

Em 1990, Ney Latorraca protagonizou a novela "Brasileiras e Brasileiros" no SBT. Nela, interpretava o "Homem Nu", um personagem misterioso que corria pelas ruas sem roupas, causando espanto na vizinhança. A trama girava em torno de um bairro onde os moradores enfrentavam conflitos e situações inusitadas, e a identidade do personagem, conhecida por todos como Brás Cubas, só foi revelada no último capítulo.

O enredo de "Brasileiras e Brasileiros" centrava-se em Totó (Edson Celulari) e Ângelo (Fulvio Stefanini), que formavam um time de mulheres para praticar luta-livre, o que desagradava a vizinhança conservadora. Nesse ambiente, surgiu o "Homem Nu", um indivíduo que corria nu pelas ruas, usando uma touca para preservar sua identidade. Ele era interpretado por Ney Latorraca.