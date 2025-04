Apresentadora cai na risada após matéria dela ir ao ar: 'Na rua e estúdio'

No estúdio, ela respondeu a si mesma em terceira pessoa: "Obrigada, Soraya Almeida, pelas informações", disse caindo na gargalhada em seguida. "Tô lá, tô aqui. E assim a gente segue", completou. Assista:



Trecho do programa viralizou nas redes sociais nesta quarta (16): "Morrendo com a repórter terminando a matéria, voltando pro estúdio e a apresentadora do jornal sendo ela mesma", riu o perfil @matheuscaseca no X (antigo Twitter). "A mulher trabalha y trabalha. Tá na rua, tá no estúdio", escreveu o perfil Virei Jornalista no Instagram.

Em seu perfil na rede social, ela escreveu que é multitarefa: "Soyara apresentadora assistindo a Soyara repórter? será que eu tenho uma irmã gêmea e ninguém avisou? kkkkk. Quando a gente apresenta, grava, edita e ainda entrevista? tudo numa TV só! É a multitarefa, bebê!".