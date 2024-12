'Seu Neyla': confusão com nome de Ney Latorraca virou título de peça

A confusão virou nome da peça "Seu Neyla", escrita por Heloísa Perissé e lançada em 2022, para celebrar os 60 anos de carreira do ator. A peça contava a história de quatro atores e um diretor, que ensaiam um espetáculo sobre a carreira de um dos maiores ícones da dramaturgia brasileira. Ney, protagonista, atuou por chamada de vídeo ao vivo, direto de sua casa.

Morte

A causa da morte foi uma sepse pulmonar após o agravamento do câncer de próstata, com o qual foi diagnosticado em 2019. Ney estava internado na Clínica São Vicente da Gávea, no Rio de Janeiro, há seis dias.

Ao receber o primeiro diagnóstico, Ney passou por uma cirurgia de remoção da próstata. A doença voltou em agosto deste ano, já com metástase. Houve o tratamento inicial, porém sem sucesso.

Carreira

Antonio Ney Latorraca nasceu em Santos, São Paulo, no dia 25 de julho de 1944. Era filho de artistas, Alfredo, cantor e crooner de boates, e Tomaza, corista.