Priscilla mostra mudança no abdômen durante ciclo menstrual: 'Fico de cara'

Priscilla, 28, mostrou a mudança em seu corpo durante o ciclo menstrual.

O que aconteceu

A cantora compartilhou duas fotos nas quais mostra a diferença em seu abdômen. "Sempre fico DE CARA como nosso corpo muda no ciclo menstrual! Eu vivia com paranoia até entender as mudanças causadas por casa fase."

Na primeira imagem, seu abdômen fica menos definido quando está na fase lútea - antes da menstruação. Já na fase folicular, ele fica mais definido, que consiste entre o primeiro dia da menstruação e a ovulação.