Globo reúne ex-BBBs em comemoração de bodas de prata do reality

A Globo reuniu ex-BBBs para comemorar a estreia da 25ª edição do Big Brother Brasil. No clima de bodas de prata, a festa contou com orquestra, flores, looks de gala, um celebrante à altura e ex-participantes icônicos das 25 temporadas da atração.

Lançado em 2002, o BBB se consolidou como um dos maiores programas de entretenimento de confinamento do Brasil. Através do reality show, pessoas anônimas ganharam lugar de destaque entre as celebridades e famosos, que começaram a participar a partir da 20ª edição, tiveram oportunidade de mostrar o lado "humano" ao grande público.

No especial de 25 anos, Tadeu Schmidt é o celebrante da cerimônia, enquanto ex-BBBs são convidados especiais. Figuras presentes no programa, até os dummies entram na brincadeira. "São 25 edições e o pessoal pensou numa cerimônia de bodas de prata, e reuniu aqui tantas figuras queridas, icônicas, campões e gente que marcou a história do programa. Acho que nunca reunimos tantos ex-BBBs no mesmo lugar", vibrou o apresentador do Big Brother Brasil.