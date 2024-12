Ney Latorraca interpretou primeira cena de estupro em uma novela das oito

Ney Latorraca e Vera Fischer em 'Coração Alado' (1980) Imagem: Divulgação/Globo

As cenas do estupro foram as primeiras do horário nobre da Globo e chocaram o público. Ao jornal O Globo da época, Ney Latorraca disse que não via seu personagem como uma pessoa totalmente má.

Acho que se Leandro for encarado apenas como um mau-caráter, a história perde muito de sua graça. Ele tem altos e baixos e está me gratificando demais exatamente por ser tão humano, igual a milhares de pessoas que andam impunemente pelas ruas. Foi um momento de fraqueza. Ney Latorraca, jornal O Globo, 1980

Segundo Fábio Costa, especialista em teledramaturgia, as cenas de estupro de "Coração Alado" não foram comedidas graficamente. Antes dessa trama com Ney Latorraca, em "Irmãos Coragem" (1970) foi ao ar o estupro da Cema (Suzana Faini) pelo Juca Cipó (Emiliano Queiroz).

O diferencial dessas [cenas de estupro] de Coração Alado foi que foram mais claras, como costumam ser as cenas de amor, embora sem qualquer amor. Janete bateu muito na tecla desse estupro sofrido pela Vivian a novela inteira. Era um ponto de discórdia entre ela e Juca (Tarcísio Meira) Fábio Costa

O ator Ney Latorraca, 80, morreu na manhã desta quinta-feira (26) em decorrência de uma sepse pulmonar. O problema foi consequência do agravamento de um câncer de próstata, que enfrentava desde 2019 e estava internado na Clínica São Vicente da Gávea, na zona sul do Rio de Janeiro, desde o último dia 20.