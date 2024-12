Após internação, Gusttavo Lima se veste de Papai Noel para os filhos

Gusttavo Lima surpreende os filhos ao se vestir de Papai Noel Imagem: Reprodução/Instagram

Na tarde da última quarta (25), o cantor sertanejo publicou uma selfie na qual aparece sem camisa. "Gratidão a Deus e a cada um de vocês", escreveu ele, que recebeu alta hospitalar na véspera de Natal.

O sertanejo sentiu um desconforto gastrointestinal no sábado (21) e precisou ser internado. Devido ao problema de saúde, cancelou o show que faria no festival Villa Mix, em São Paulo. Até o momento, não foi revelado o que desencadeou o problema de saúde do artista.

Segundo o colunista de Splash Lucas Pasin, na segunda-feira, Gusttavo esteve acompanhado da esposa, Andressa Suita. Ela estava em Miami, nos Estados Unidos, e retornou ontem ao Brasil para ficar ao lado do cantor. "Ontem ele ainda estava com dores no abdômen, mas hoje acordou sem dor. Está bem melhor. Andressa Suita já chegou dos EUA e está com ele", disse assessoria.