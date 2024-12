Babu Santana perde o controle de carro e capota no Rio de Janeiro

Lívia Nascimento, esposa do ator, confirmou o ocorrido com o ator para a colunista do Metrópoles. Ela informou que o artista sofreu pequenas lesões e já está em casa após o susto.

"Ele perdeu a direção do carro numa curva e estava chovendo no momento. Mas ele estava abaixo do limite permitido na via", explicou ela. "Ele passa bem e, por sorte, quem socorreu ele foi o mesmo médico que cuidou dele com diabetes no BBB", concluiu.

Babu Santana não fez nenhum comunicado em suas redes sociais sobre o ocorrido. Splash entrou em contato com a equipe do artista para colher informações atualizadas sobre seu estado de saúde. O texto será atualizado assim que houver posicionamento.