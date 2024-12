Gusttavo Lima se pronuncia pela 1ª vez após deixar hospital: 'Gratidão'

O cantor e sua equipe não deram detalhes sobre qual foi seu diagnóstico, responsável pelo cancelamento do show que ele faria no Villa Mix no sábado (20). "Estou ansioso para me recuperar e poder reencontrar todos vocês em breve. Com carinho, Nivaldo Batista Lima", assinou o sertanejo, com o nome de registro.

Gusttavo também compartilhou um post desejando um Feliz Natal aos seguidores mas, novamente, sem aparecer. "Feliz Natal! Que Jesus continue abençoando nossos lares e famílias. Um grande abraço do seu Embaixador."

O que aconteceu

O sertanejo sentiu um desconforto gastrointestinal no sábado (21) e precisou ser internado. Devido ao problema de saúde, cancelou o show que faria no festival Villa Mix, em São Paulo. Até o momento, não foi revelado o que desencadeou o problema de saúde do artista.

Na última segunda (23), o colunista de Splash Lucas Pasin, apurou que Gusttavo estava acompanhado da esposa, Andressa Suita. Ela estava em Miami, nos Estados Unidos, e retornou ontem ao Brasil para ficar ao lado do cantor.

"Ontem ele ainda estava com dores no abdômen, mas hoje acordou sem dor. Está bem melhor. Andressa Suita já chegou dos EUA e está com ele", disse assessoria na ocasião para Lucas Pasin.