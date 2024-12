Carlinhos diz que não convidou Gkay para o Natal: 'Não arquitetei nada'

Gkay pediu pra vir pro Natal, eu não chamei porque eu sabia dessa coisa com o Álvaro. No fim, eu não arquitetei nada. Carlinhos Maia

O influenciador ainda contou que Alvaro foi até o hotel de Gkay para conversar e pedir desculpas. "Ela preferiu ficar dormindo. E tá tudo bem, no tempo dela a casa estará aberta aqui".

Alvaro x Gkay

Inicialmente, o grupo formado por Alvaro, Lucas Guedes, Gkay e Rafa Ucmann rachou. Em setembro, Alvaro era o único que ainda era amigo dos três.

No entanto, agora, Alvaro expôs o fim da amizade com Gkay. Ele chamou a influenciadora de sonsa e disse que foi o responsável por criar o grupo da viagem.