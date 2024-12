Após encontrar homem dos sonhos, Celeste encara dura realidade

No capítulo de terça-feira (24), da novela "Garota do Momento" (Globo), Beatriz afirma a Beto que ainda desconfia de seu comportamento com Basílio, e Bia registra.

Edu tira Celeste para dançar. Ulisses se declara para Glorinha. Mauro chega ao baile e confronta Celeste. Lígia impede Mauro de se aproximar de Celeste. Clarice elogia Beatriz.

Beatriz visita Carmem, que aconselha a neta sobre seu dilema entre o amor por Beto e a lealdade a Basílio. Juliano comemora o sucesso do novo sabonete da Perfumaria Carioca.