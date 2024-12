William Bonner explica acidente após mostrar braço imobilizado

Fiz o que todo mundo faz: estiquei os braços para proteger o rosto. William Bonner

William Bonner publicou foto em que aparece com braço imobilizado Imagem: Reprodução/Instagram

O âncora do Jornal Nacional disse ainda que não vai precisar passar por cirurgia. "A mão direita quebrou um ossinho chamado trapézio e a não esquerda não quebrou nada, mas o impacto foi muito forte e o tal do vetor de força foi destruir a cabeça do rádio. Fatiou a cabeça do rádio. Como não saiu do lugar, não precisa operar."