William Bonner tropeça após exercício e mostra braço imobilizado

Seguidores do apresentador desejaram melhoras nos comentários. "Caramba. Se cuida, garoto", desejou a atriz Elizabeth Savala. "Vai com calma", pediu o humorista Diogo Defante. "Melhoras, titio Bonner. Ficou charmoso de tipoia", brincou uma fã.

Em novembro, Bonner fez uma declaração de amor em público para a esposa, a fisioterapeuta Natasha Dantas. "Era para prestigiar uma relíquia do carde museu, mas me distraí", escreveu o apresentador na legenda da postagem no Instagram.