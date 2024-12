Sidney sobre disputa com Sacha: 'Discordo muito, mas é excelente jogador'

Durante o Especial dos Finalistas, gravado após a final de A Fazenda 16 (Record) e disponibilizado nesta sexta-feira (20), Sidney falou sobre sua rivalidade com Sacha. Sacha foi o campeão da temporada, enquanto Sidney ficou com a segunda colocação.

O que aconteceu

Sidney explicou seus atritos com o campeão. "Minhas questões com o Sacha sempre foram muito individuais. Fiz questão de enfatizar isso o tempo todo. É só puxarem a linha do tempo. Sempre foi muito sobre mim."

Ele elogiou o jogo do ator. "É o mérito do Sacha, ele foi um grande jogador. Discordo muito dele, mas uma coisa inquestionável: ele é um excelente jogador. E merece isso."