Viola tenta virar o jogo, mas falha miseravelmente em 'Mania de Você'

A partir daí, Viola será sequestrada e levada a um bunker, onde será dopada constantemente e manipulada por Mavi. O desfecho dessa história será ainda mais trágico.

Sem conseguir se desprender das garras do vilão, Viola será dada como morta após o helicóptero em que estará explodir e ela cair em alto mar.

Mavi (Chay Suede) e Viola (Gabz) em 'Mania de Você' Imagem: Reprodução/Globo

Luma e Mércia voltam a morar com Mavi. Diana e Hugo fazem as pazes. Ísis fica surpresa com o interesse de Sirlei por artes plásticas. Iarlei incentiva Gael a revelar a Fátima que é seu admirador secreto.

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.