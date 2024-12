Sozinho, Sidney reflete sobre Sacha: 'Sempre foi arrogante e prepotente'

Em outro momento, Sidney disse. "Sempre foi assim. Não teve nada de bacana comigo não. Aí no final, sou um bom moço. Que conveniente, né. Vamos ver, quando sair, quero ver tudo."

Mas de verdade, as coisas que ele falou para mim, como ele me tratou, disso eu tenho total convicção da minha certeza. Então, não seria diferente. Nunca poderíamos ter caminhado em lados iguais

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem você quer que vença? Gui Vieira Antonio Chahestian/Record Sacha Bali Antonio Chahestian/Record Sidney Sampaio Antonio Chahestian/Record Yuri Bonotto Antonio Chahestian/Record

