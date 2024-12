Anitta sobre ser nº 1 do mundo: 'Não foi o que eu imaginava que seria'

Anitta, 31, contou sobre o que sentiu após alcançar sucesso internacional.

O que aconteceu

A cantora afirmou que alcançar o top 1 global do Spotify não foi algo que aconteceu conforme suas expectativas. "Antes da gente conquistar as coisas, a gente acha que quando conquistar é que vai ser feliz. 'Se eu ganhar aquele prêmio, eu vou ser feliz. Se eu for número 1 no mundo, eu vou ser feliz. Aí chegou um momento, quando eu fui número 1, que eu até fiquei mal de saúde, comecei a olhar para mim", disse, em entrevista ao De Carona com Camila Coutinho.

"Não foi a sensação que eu imaginava que seria", continuou. "Eu achava que eu estaria tipo 'uuh!'. E foi, tipo assim, mais um dia normal. E aí você entende que tem que estar curtindo o processo. Porque, se não, o resultado vai chegar e você vai estar pensando: 'Como é que eu mantenho isso aqui?'".