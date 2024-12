Larissa Manoela mostra fotos inéditas do 3º casamento com André Luiz; veja

Larissa Manoela compartilhou com os seguidores fotos inéditas do seu terceiro casamento com André Luiz Frambach. Os dois realizaram nova cerimônia nesta terça-feira (17).

O que aconteceu

A atriz abriu um álbum de fotos do terceiro casamento em publicação no Instagram. O post recebeu mais de 280 mil curtidas em apenas 30 minutos no ar nesta quarta (18).

"É uma foto mais linda que a outra", comentou uma seguidora. "Surreal! Que fotos, que momento" elogiou outra. Os registros são do fotógrafo Victor Knabben e o vestido é da Nicole Felicia Couture.