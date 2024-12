Andressa Urach lidera ranking de conteúdo adulto em 2024; veja lista

Andressa Urach, 37, liderou o ranking como perfil mais acessado da plataforma de conteúdo adulto Privacy em 2024.

O que aconteceu

A ex-Fazenda teve um faturamento de R$ 6,5 milhões ao longo do ano e ocupou o topo da lista de criadores. "Estou realizada, pois trabalhei muito para isso! É um presentão de Natal essa notícia", disse ela.

O segundo lugar ficou com Ester Muniz, com lucros de R$ 4 milhões. Apesar dos números altos, ela não pretende parar por aqui. "Os planos são continuar e focar ainda mais. Me sinto realizada e grata, e estar entre as criadoras de maior destaque deste ano só me fortaleceu", pontuou.