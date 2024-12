Ana Castela muda visual e surpreende fãs com cabelos curtos: 'Mais linda'

Ana Castela, 21, surpreendeu seus seguidores ao aparecer de visual renovado nas redes sociais.

O que aconteceu

A cantora cortou o cabelo e publicou um vídeo em que aparece com os fios mais curtos. "A vida é feita de mudanças, e dessa vez eu quis ir mais além. Obrigada, Mateus, por me deixar mais linda", disse ela na legenda do post no Instagram, citando o cabeleireiro responsável pela renovação.

Vários fãs elogiaram o novo look da intérprete de "Nosso Quadro". "Ficou mulherona demais!", parabenizou um seguidor, nos comentários da publicação. "Linda, maravilhosa!", derreteu-se outro. "Belíssima!", concordou ainda um terceiro.