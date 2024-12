Sacha sobre romance de Cauê e Gizelly: 'Falsa, não vai fazer bem para ele'

Sacha respondeu e Yuri concordou. "Talvez era mais a Gizelly falando mal e ele concordando."

Em outro momento, os três conversaram na cozinha sobre o tema. Sacha disse. "Sabe o que aconteceu? O Cauê deve ter se apaixonado por ela aqui no reality, mas tinha uma menina lá fora. Ele não ia se relacionar com ela aqui. Saiu, acabou com ela e assumiu a Gizelly."

Gui disse. "Ah, que eles sejam muito felizes então."

Sacha continuou. "O Cauê se colocou na roça porque ela fez a cabeça dele."

Me desculpe, Cauê, mas essa menina não vai te fazer bem não. Uma mina falsa dessa aí, mentirosa do jeito que é, não vai ser boa.