Influenciador Jacques Vanier se assume gay: 'Descobri que gosto de homem'

Jacques disse que esperou o momento certo para se abrir quanto a sua sexualidade: "Tinha um ponto que eu não entendia, então eu ficava esperando o momento certo para dizer. Mas acho que não tem momento certo".

Ele então disse que tinha algo para dizer aos seguidores e amigos: "É algo muito íntimo e pessoal, que é minha sexualidade. Não sei o jeito certo de falar. Eu já namorei com mulher, mas descobri que gosto de homem. Nunca aceitei isso, nunca me aceitei".

No forte relato, Jacques explicou aos seus 6,4 milhões de seguidores no Instagram quando passou a se aceitar: "No dia que eu tomei posse de quem eu sou e de que isso não muda nada quem sou, de que continuo o mesmo Jacques do passado, gostando da roça, da minha família, o mesmo Jacques, que eu nasci assim".

Jacques Vanier com o filho Luke, fruto de barriga solidária Imagem: Reprodução/Instagram @jacquesvanier

Emocionado, ele continuou: "Sinto no meu coração que eu vim assim por algum motivo e esse motivo é amar as pessoas. Porque eu ser assim me fez pensar mais no próximo de mim".

Jacques disse que fez o vídeo para o Jacques criança e também para seu filho, Luke: "Ele é a luz da minha vida, desde o dia que ouvi o choro dele pela primeira vez. Luke, você é tudo para mim e se algum dia você se sentir sozinho como eu me senti, nunca se esqueça que seu pai tá aqui. Te amo".