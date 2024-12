Huck ligou para Patricia: veja os bastidores de homenagem a Silvio na Globo

É muita honra receber uma homenagem para o Silvio Santos e representar a família aqui nesse palco, nesse momento histórico. Me sinto honrada. Infinitamente mais do que eu imaginei na minha vida. Obrigada pelo carinho do Luciano, da Rede Globo, obrigada ao público que tem nos acolhido e incentivado, muita alegria mesmo. Esse aqui [troféu] é do Silvio. Patrícia Abravanel

Daniela, durante a exibição do Melhores do Ano, sentou-se ao lado de Amaury Soares, atual diretor dos Estúdios Globo. É ele quem determina o que acontece em toda a grade de entretenimento — novelas, realities e programas de auditório. Os dois conversaram sobre as emissoras e estreitaram laços.

Foi incrível, até porque meu pai sempre gostou dessa interação entre emissoras e o elenco de cada emissora. Então, foi muito especial. Daniela Beyruti

Na conversa com Splash, Patrícia reforçou o legado do pai ao dizer que "o Brasil se inspira em Silvio Santos". "Ele tem várias vertentes. Tem a vertente daquela pessoa que foi atrás dos seus sonhos e conquistou, a vertente do comunicador e do empreendedor, família, pai, marido... Tem tantas coisas para a gente olhar e se inspirar. Bora estudar Silvio Santos, que é maravilhoso".

Cabe a Patrícia apresentar atualmente o Programa Silvio Santos, considerado o programa mais antigo da TV brasileira. A atração se isolou na vice-liderança, ultrapassando o Domingo Espetacular (Record), segundo dados da Kantar Ibope. Em algumas ocasiões, belisca a liderança contra a Globo na faixa das 23h em diferentes praças do país. "Me surpreendo todos os domingos e eu celebro sempre. Fico impactada com o que a gente tá fazendo tá dando certo, tô recebendo esse carinho do público, só tenho a agradecer a você que me prestigia com a sua companhia e audiência".

O que aconteceu

Patrícia subiu ao palco do Domingão com Huck por volta das 19h40. "Boa noite, que alegria. Que acolhimento. Quanto amor. Quanta gente maravilhosa. A gente tem a mesma missão que é levar alegria a milhões de brasileiros", disse Patrícia após ser chamada ao palco por Huck