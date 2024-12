Filipa joga sujo, desbanca vilões de 'Mania de Você' e destrói Rudá

O retorno de Filipa em "Mania de Você" (Globo) vai causar grandes reviravoltas na história dos protagonistas.

O que vai acontecer

Persuadida por Mavi (Chay Suede), Filipa flagra Rudá (Nicolas Prattes) prestes a se casar com Viola (Gabz). A portuguesa chega ao local com a gravidez já avançada e mexe com a cabeça dos noivos.

Em diversos momentos após seu reencontro com Rudá, Filipa é afastada pelo ex. Ele deixa bem claro que ama Viola, que quer ficar com a chef de cozinha e que não está disposto a reatar seu romance com ela.